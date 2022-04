Otelul are derbi cu CSM Focsani pentru castigarea play-off-ului

Liga a 3-a programeaza sambata partidele celei de-a doua etape din faza a doua. In play-off, pe stadionul "Otelul" se vor confrunta, de la ora 17.00, SC Otelul Galati si CSM 2007 Focsani, primele doua clasate din seria 1. "Sper ca sambata jucatorii sa fie concentrati si sa faca un meci bun. Ne dorim sa ne pastram locul din clasament pana la finalul play-off-ului. Nu va fi usor, din contra va fi foarte greu. Am vazut in ultimele meciuri a trebuit sa investim foarte mult efort si consum psihic sa ... citeste toata stirea