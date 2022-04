Otelul conduce neinvinsa in play-off, Sporting, lider in play-out

Liga a 3-a la fotbal a programat in Vinerea Mare partidele celei de-a patra etape din play-off respectiv play-out. Cele doua echipe galatene au continuat seria victoriilor. SC Otelul a jucat la Bacau cu Aerostar. Dupa un meci pe care l-au controlat cu autoritate, in care au irosit multe situatii de a inscrie si au tremurat in prelungiri atunci cand portarul Ursu, introdus in locul lui Dur-Bozoanca, care a suferit o accidentare la umar, otelarii s-au impus la limita gratie reusitei lui Jardan, ... citeste toata stirea