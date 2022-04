Otelul Galati si Sporting Liesti au debutat cu victorii in play-off si play-out

Liga a 3-a la fotbal a programat sambata partidele primei etape din play-off 1-4 respectiv play-out. Cele doua echipe galatene care evolueaza in seria a 2-a au obtinut victorii importante. SC Otelul Galati a invins la limita, scor 1-0 pe Aerostar Bacau. Unicul gol a fost reusit de Denis Cires in min.12 care a fructificat o pasa primita de la Cisotti."Am facut un meci foarte slab, desi adversarul nu ne-a pus probleme, jocul nostru lasa de dorit. In fiecare saptamana de antrenamente am speranta ... citeste toata stirea