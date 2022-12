Otelul incheie cu o infrangere in Cupa Romaniei anul 2022

Cupa Romaniei Betano a programat la mijlocul saptamanii ultimele partide din faza grupelor. SC Otelul a intalnit pe teren Gloria Buzau. Managerul tehnic Dorinel Munteanu a decis sa inceapa cu o formula inedita, cu cativa jucatori care au fost folositi mai putin in campionatul Ligii a 2-a. De partea cealalta, Adrian Mihalcea a ales formula standard. Buzoienii au avut initiativa in prima repriza si au deschis scorul in min.29, la o gafa a lui Markovic. Otelarii au evoluat mai bine in partea a ... citeste toata stirea