Otelul isi fortifica linia de mijloc

SC Otelul ocupa locul 3 in Liga a 2-a la finalul anului dupa o evolutie foarte buna. Conducerea clubului nu este multumita in totalitate de rezultatele obtinute in prima parte a sezonului, vrea, ca si noi toti, mai mult si de aceea a decis sa intareasca lotul. In perioada Craciunului a fost parafat cel de-al doilea transfer.Dupa medieseanul Ursu, a fost randul lui Antonio Cruceru, 26 ani, care poate evolua atat ca mijlocas central, cat si ca ... citeste toata stirea