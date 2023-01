Otelul isi schimba liniile

Campania de transferari a continuat in weekeend la SC Otelul.Clubul galatean l-a inregimentat, pana la finalul stagiunii 2022/23, pe atacantul Andreas Chiritoiu.Fotbalistul este imprumutat de la FCSB, acesta evoluand in prima parte a acestui sezon pentru Unirea Constanta.Chiritoiu, 19 ani, a jucat in toate cele 16 meciuri disputate pana acum in acest sezon de Liga 2, marcand de trei ori si pasand decisiv in alte doua randuri.Noul atacant otelar este international de juniori, ... citeste toata stirea