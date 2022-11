Otelul primeste vizita FCSB-ului in Cupa Romaniei

Cupa Romaniei Betano la fotbal programeaza joi, 10 noiembrie, ultimele meciuri din cea de-a 2-a etapa. Stadionul Otelul va gazdui de la ora 21.00 confruntarea SC Otelul Galati - FCSB. Cu siguranta un meci asteptat cu interes de suporterii galateni care se asteapta sa umple pana la refuz tribunele. Starile de spirit sunt diferite in cele doua tabere, otelarii au pierdut in deplasare cu Unirea Slobozia in esalonul doi, in timp ce echipa oaspete si-a adjudecat derbiul cu Rapid Bucuresti."De la ... citeste toata stirea