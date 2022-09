Otelul s-a calificat dramatic in grupele Cupei Romaniei

Program infernal pentru formatia galateana, liderul la zi neinvins din Liga a 2-a. Otelul a jucat miercuri dupa-amiaza pe stadionul Petre Libardi din Petrosani cu Jiul, formatie de traditie in fotbalul nostru, care evolueaza in esalonul trei, o partida din play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Managerul tehnic Dorinel Munteanu a decis sa menajeze mai multi titulari in perspectiva jocului programat duminica, 2 octombrie, acasa in campionat cu Viitorul Pandurii Tg.Jiu si a aliniat o formula inedita. ... citeste toata stirea