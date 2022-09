Otelul s-a calificat in play-off-ul Cupei Romaniei

Cupa Romaniei la fotbal a programat la mijlocul acestei saptamani partidele din cea de-a treia faza. SC Otelul Galati a intrat in competitie si a intalnit pe stadionul Plopu formatia Viitorul Ianca, care activeaza in esalonul trei. Managerul tehnic Dorinel Munteanu a folosit o formula inedita, cu jucatori care au evoluat mai putin in campionat, dar chiar si in aceste conditii, otelarii si-au facut treaba si si-au atins obiectivul. Otelul a deschis scorul prin ucraineanul Bokhashvili, dar ... citeste toata stirea