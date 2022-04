Otelul s-a desprins la cinci puncte in play-off, Sporting conduce play-out-ul

Liga a 3-a la fotbal a programat in weekend partidele celei de-a doua etape din play-off 1-4, respectiv play-out 5-10. Cele doua echipe galatene din seria a 2-a au obtinut victorii importante.Astfel, SC Otelul a castigat acasa in fata unui public numeros derbiul cu CSM 2007 Focsani, ocupanta locului 2, scor final 2-0, dupa ce la pauza tabela a aratat 1-0. Au marcat: Cisotti (min. 41), italianul fructificand la coltul lung cu latul o minge trimisa in careu de Nica, si Jardan (min. 46), ... citeste toata stirea