Otelul se caleste la Vatra Dornei

Sub conducerea managerului tehnic Dorinel Munteanu, otelarii au efectuat la Galati primele antrenamente de acomodare la efort, dar si vizita medicala. In perioada 12-25 ianuarie, delegatia Otelului isi va muta cartierul general la Vatra Dornei. Perioada acumularilor fizice este cea mai grea, dar si cea mai importanta pentru partea a doua a sezonului 2022-2023. Dupa ce isi vor incarca bateriile, ros-alb-albastrii vor reveni acasa pentru cateva zile, urmand ca in perioada 30 ianuarie - 10 ... citeste toata stirea