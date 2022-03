Otelul se pregateste de play-off, Sporting are nevoie de o minune

Liga a 3-a la fotbal a programat in weekend partidele penultimei etape din sezonul regular. SC Otelul a intalnit pe teren propriu pe Metalul Buzau, ocupanta locului 3. In fata a 3000 de spectatori reveniti in tribune dupa anularea restrictiilor cauzate de pandemia Covid-19, otelarii lui Dorinel Munteanu au prestat un joc bun si au castigat cu 2-0. Ambele goluri au fost reusite in prima repriza: Neagu a deschis scorul in min.11 dupa o lovitura libera indirecta de la 16 metri iar Cisotti a inchis ... citeste toata stirea