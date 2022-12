Otelul se va desparti de cativa jucatori in aceasta iarna

Otelul a incheiat acest an cu o infrangere pe teren propriu, 0-2 cu Gloria Buzau in Cupa Romaniei Betano. La finalul jocului, managerul tehnic Dorinel Munteanu a anuntat ca Otelul se va desparti de 3-4 jucatori in aceasta iarna."Imi este greu sa trec peste orice infrangere. La cum ne-am prezentat in prima repriza, era clar ca adversarul este peste noi, parca era intr-o liga superioara. Am facut o prima repriza extraordinar de slaba. Am dat posibilitatea adversarilor sa fie periculosi, sa aiba ... citeste toata stirea