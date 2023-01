Otelul si-a incarcat bateriile la Vatra Dornei

Otelarii lui Dorinel Munteanu au efectuat in perioada 12-25 ianuarie un prim stagiu de pregatire la Vatra Dornei in care primordiala a fost pregatirea fizica. Cei 29 de jucatori au transpirat din greu, dar au facut-o cu zambetul pe buze constienti ca ii va ajuta foarte mult in partea a doua a sezonului din Liga a II-a. "Am fost foarte multumit de cum s-au comportat jucatorii, cum s-au pregatit, cum au alergat. Am avut o vreme superba de pregatire. Chiar daca nu am avut zapada, a fost o perioada ... citeste toata stirea