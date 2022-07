Otelul, test reusit cu vicecampioana Romaniei

Circa 13.000 de spectatori au creat o atmosfera extraordinara sambata seara la amicalul de gala dintre SC Otelul Galati, nou promovata in esalonul secund, si FCSB. Ros-alb-albastrii lui Dorinel Munteanu, in ciuda faptului ca sunt abia la inceputul pregatirii, au dat o replica puternica vicecampioanei Romaniei care saptamana aceasta va sustine deja primul joc oficial din Liga 1.FCSB s-a impus in cele din urma la limita, unicul gol fiind reusit de Coman in min.67 cu o executie imparabila. ... citeste toata stirea