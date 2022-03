"Panterele roz" s-au calificat en-fanfare la turneul semifinal

Campionatul National de volei rezervat cadetelor a programat in weekend partidele din ultima etapa a sezonului regular. CSS Galati a jucat in deplasare cu CS Medgidia. "Panterele roz" galatene dirijate de antrenorul Marian Apostu au invins cu 3-1, continuindu-si astfel parcursul de regularitate: 10 victorii din 10 meciuri disputate si locul 1 in grupa B."O calificare dupa un parcurs bun cu 10 victorii, si doar sase seturi pierdute. Felicitari fetelor, parintilor si... ingerilor. Ne dorim un ... citeste toata stirea