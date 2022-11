Pas important pentru CSM Arcada Galati pentru 8-imile CEV Cup

Sala Polivalenta Dunarea a gazduit miercuri seara partida CSM Arcada Galati - Nefticimik Burgas, mansa tur din 16-imile CEV Cup. Echipa galateana condusa de Sergiu Stancu si-a respectat statutul de favorita si si-a adjudecat usor primul set. Vicecampioana Bulgariei, cu cativa jucatori foarte experimentati in lot, si-a vandut scump pielea in cel de-al doilea set, cand campioana Romaniei a condus cu 24-20, a salvat in extremis patru mingi de set si a restabilit egalitatea. Bala, Malescha, Rata, ... citeste toata stirea