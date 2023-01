Pe aici nu se trece! Publicul galatean, un atuu important pentru Otelul

Anul 2022 a fost unul foarte bun pentru SC Otelul. Baietii condusi de Dorinel Munteanu au reusit mai intai promovarea in esalonul secund, iar aici s-au simtit foarte bine reusind sa ocupe dupa primele 16 etape locul 3 cu 31 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2, Poli Iasi, si la doua lungimi de liderul CSA Steaua. Un atuu important pentru obtinerea acestor rezultate a fost publicul galatean, Otelul fiind neinvinsa in campionat pe stadionul propriu de un an si jumatate. Ros-alb-albastrii ... citeste toata stirea