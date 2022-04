Povestea bdmintonului galatean merge mai departe

La Bucuresti s-au desfasurat in perioada 15-17 aprilie intrecerile Cupei Romaniei la badminton Under 13& Under 23. Galatiul a fost reprezentat de sportivii de la CSU: Delia Stefania Iftene, George Florin Serbanescu respectiv Siderurgistul: Sebastian Panaite, Stefan Stanescu, Ionut Nistor, Edith Ursachescu, Eliza Stefania Marinescu, Alexia Chirila care au fost insotiti de antrenorii: Dorel Badiu, Iulian Calin si Adrian Panfil. Si iar a fost bine! La Under 23, George s-a oprit in sferturi la ... citeste toata stirea