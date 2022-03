Prima victorie in play-off

Sambata a debutat faza a doua a Diviziei A2 la volei feminin. CSU Hygienium Galati a primit in sala Florin Balais vizita celor de la CTF Mihai I Bucuresti. Asa cum se anticipa, partida a fost la discretia formatiei pregatite de Ileana Berdila si Adriana Dudnic, care s-a impus categoric in aproximativ 60 de minute.Din tabara galateana a absentat motivat Carolina Radu, aflata in cantonament cu Nationala de junioare a Romaniei. Arbitrii din Bacau delegati la acest joc nu au reusit sa ajunga la ... citeste toata stirea