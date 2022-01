Rafael Nadal a castigat Australian Open 2022

Rafael Nadal(35 de ani, locul 5 ATP) a castigatAustralian Open 2022, dupa victoria in cinci seturi in fata rusuluiDaniil Medvedev(25 de ani, 2 ATP), scor2-6, 6-7 (2), 6-4, 6-4, 7-5In urma acestui succes, Rafael Nadal isi trece in palmares titlul de Grand Slam cu numarul 21 in cariera, un record all-time.Pana astazi, Rafael Nadal era la egalitate cu Roger Federer si Novak Djokovic, cu cate 20 de trofee de Grand Slam.Rafael Nadal se impune pentru a doua oara in cariera la ... citeste toata stirea