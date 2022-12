Municipiul Bacau a gazduit in weekend concursul atletic Memorialul Maria Hagima si Costel Sava. La competitia gazduita de orasul moldav, a participat si galateanca Rebeca Daria Ciocan. Rebeca, care este legitimata la CSM Galati si a fost insotita de antrenorul Nicolae Ciocan, s-a clasat pe locul 3 in proba de 400 de metri."A fost prima mea cursa de 400 m indoor, o cursa pe care am facut-o in vederea verificarii nivelului ... citeste toata stirea