Rebeca Daria Ciocan: "Cred ca voi avea un sezon mult mai bun din punct de vedere al performantelor sportive si sper ca alaturi de colegele din echipa Romaniei sa fim pe podiumul de la Campionatul European"

Rebeca Daria Ciocan se afla printre sportivele reprezentative din Clubul Sportiv Municipal Galati. Atleta pregatita de antrenorul Nicolae Ciocan, a facut in 2022 trecerea catre proba de 400 metri plat unde a obtinut rezultate notabile: dubla vicecampioana balcanica Under 20 la 400m si 4x400 m si locul 3 la Balcaniada de seniori, in proba de 4x400 metri. "Anul 2022 a fost un an de la "agonie la extaz"! Am inceput sezonul indoor destul de slab, veneam dupa o accidentare in timpul probei de 100 m ... citeste toata stirea