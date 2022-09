Roger Federer: A venit un moment cand am inteles ca s-a terminat

Tenismanul elvetian Roger Federer a revenit miercuri, intr-o conferinta de presa la Londra, asupra motivelor care l-au facut sa se retraga din activitatea competitionala cu ocazia Laver Cup, relateaza L'Equipe.Un Roger Federer linistit a aparut miercuri in fata presei, pe marginea Laver Cup, care va avea loc pe O2 Arena in perioada 23-25 septembrie si va fi ultimul sau turneu ca profesionist. Elvetianul in varsta de 41 de ani, care a confirmat ca nu va juca decat un meci de dublu vineri seara, ... citeste toata stirea