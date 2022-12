Romania, locul 1 la Cupa Austriei la Schi Fond

Loturile Nationale de Schi Fond Seniori si Juniori au obtinut rezultate excelente la prima etapa a Cupei Austriei, competitie ce s-a desfasurat, in perioada 10-11 decembrie 2022, la Bad Gastein (Austria).Raul Popa s-a clasat pe locul 1, iar Paul Pepene pe locul 3, sambata, 10 decembrie, in proba seniorilor de 15km clasic masstart. In aceeasi zi, la proba feminina a senioarelor de 7km clasic masstart, Timea Lorincz a ocupat locul 3, iar, dintre junioare, in proba de 7km clasic masstart, Delia ... citeste toata stirea