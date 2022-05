Rugbistii de la CSM Galati au cedat pe final la Iasi

Liga Nationala de Rugby a programat sambata partidele celei de-a 4-a etape. CSM Galati a jucat in deplasare cu Politehnica Iasi. Partida a fost foarte echilibrata, cele doua combatante si-au impartit perioadele de dominare, galatenii au dominat prima repriza, ba mai mult au condus pe tabela de marcaj pana in min.75, iesenii au reusit sa revina si sa intoarca soarta meciului dupa o incercare transformata."A fost un meci disputat, am dominat prima repriza, drept dovada am intrat in avantaj la ... citeste toata stirea