Rugbistii de la CSM Galati au cucerit bronzul

Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti a gazduit in weekend partidele celei de-a treia etape din Campionatul National de Rugby in 7. CSM Galati, antrenori: Marius Secuianu si Eugen Popa au confirmat pronosticurile, si-au facut treaba si au inregistrat rezultatele: 59-0 cu CSM Sibiu, 12-10 cu Politehnica Iasi, 19-0 cu CSU Phoenix Brasov, in grupa, 21-17 cu RC Barlad, in sferturi, 12-17 cu CSM Constanta si 5-24 cu CSU Cluj Napoca.