Rugbistii de la CSM Galati au incheiat turul LNR cu o victorie

Stadionul Municipal - Gloria a gazduit sambata partida dintre CSM Galati si CS Navodari din cea de-a 7-a etapa a Grupei B din Liga Nationala de Rugbi. Un duel interesant intre doua vechi cunostinte care s-au duelat ani buni in esalonul secund. Baietii lui Marius Secuianu au jucat cu foarte multa ambitie si au obtinut cel de-al doilea succes stagional. CSM Galati a transat victoria dupa o prima repriza excelenta in care oaspetii au fost in corzi in multe momente. Rezultat final: CSM Galati - CS ... citeste toata stirea