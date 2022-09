Rugbistii de la CSM Galati au sanse importante la o medalie

Weekendul trecut, la Gura Humorului s-au disputat meciurile din cea de-a doua etapa din Campionatul National de Rugbi in 7 cu participarea celor 14 echipe care evolueaza in Liga Nationala plus Nationala Moldovei, care nu puncteaza in clasament. CSM Galati a ocupat locul 6 in clasamentul etapei dupa ce a inregistrat rezultatele: 24-0 cu Moldova, 5-17 cu Poli Iasi, 17-7 cu Sportul Studentesc - Dinamo, in grupa, 15-5 cu RC Gura Humorului, 12-9 cu RC Grivita - UNEFS Bucuresti si 7-21 cu Stiinta ... citeste toata stirea