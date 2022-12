Salba de medalii la final de an pentru sportivii de la Kodo

Sala Carantina din Braila a gazduit in weekend, in organizarea lui Sensei Cornel Musat, Cupa Mos Craciun si Memorialul Sensei Dan Stuparu 2022, ultimul concurs de karate traditional din acest an. La start s-au aliniat 200 de sportivi de la 6 cluburi.Galatiul a fost reprezentat de CS Kodo, care a obtinut rezultatele: Seniori: Tampeanu Mihai-Cristian - locul 1 kata, locul 1 kumite, locul 1 fuku go, locul 1 enbu masc.; Ciocoiu Crina - locul 1 kata, locul 1 kumite, locul 1 fuku go; Juniori: ... citeste toata stirea