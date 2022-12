Sase echipe din Turcia, Slovacia si Romania la startul Galfest... la Braila

ACS Lucian Bute Galati, presedinte Aurel Trifan, in partenariat cu HC Dunarea Braila, va organiza in perioada 16-18 decembrie cea de-a V-a editie a Galfest, un turneu international de handbal rezervat junioarelor II. La startul competitiei ce se va desfasura in orasul vecin Braila se vor alinia sase echipe: Nationala de junioare a Turciei, Iuventa Michalovce din Slovacia, un club de traditie in Europa si reprezentantele Romaniei: Corona Brasov, ACS Lucian Bute 2, Dunarea Braila si ACS Lucian ... citeste toata stirea