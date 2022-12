Sase echipe galatene de la ACS Lucian Bute, CSM si CSS si-au netezit drumul spre Grupa Valoare

Campionatul National de handbal pentru junioare si juniori a programat sambata si duminica ultimele meciuri din acest an. Handbalul juvenil galatean a facut ravagii printre adversare, numai putin de sase din cele 11 echipe care s-au inscris in competitii indreptandu-se cu pasi foarte mari spre Grupa Valoare. La junioare 1, in ultima etapa s-au inregistrat rezultatele: ACS Lucian Bute - LPS IB Soter Buzau 46-27 (21-7). Antrenorul Cristi Preda a folosit lotul: Geamana, Bibicu, A. Trifan - Grigore ... citeste toata stirea