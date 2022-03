SC Otelul Galati si Sporting Liesti vor sa ramana pe pozitii pentru play-off

Liga a 3-a la fotbal se va relua in weekend cu partidele celei de-a 16-a etape. Cele doua echipe galatene s-au pregatit foarte bine si sunt gata de start. Liderul seriei a 2-a, SC Otelul va juca sambata, 12 martie, de la ora 15.00, in deplasare cu CS Faurei si nu concepe decat varianta victoriei. Otelarii lui Dorinel Munteanu si-au incarcat bateriile in cantonamentul pe care l-au efectuat la Vatra Dornei si apoi au sustinut sapte amicale: 6-0 cu Covurluiul Tg.Bujor, 3-0 cu Astra Giurgiu, 0-0 la ... citeste toata stirea