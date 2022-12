Scoala de fotbal Otelul Galati, lider in Liga Elitelor

Fotbalul juvenil galatean continua sa obtina rezultate. O evolutie foarte buna concretizata cu primul loc in seria a 3-a din Liga Elitelor Under 15 a avut-o Scoala de Fotbal Otelul Galati, care a reusit linia de clasament: 7 jocuri, 6 victorii, 0 egaluri, o infrangere, golaveraj 26-4, 18 puncte. "A fost o prima parte de sezon buna spre foarte buna, intodeauna este loc de mai bine! Important este ca am reusit sa formez o echipa competitiva si de valori apropiate. Noi nu avem vedete in echipa, la ... citeste toata stirea