Scoala de Fotbal Otelul, vicecampioana la Cupa Marii Negre

Pe terenurile din Complexul sportiv din Techirghiol se desfasoara in aceasta perioada Cupa Marii Negre, un turneu amical de fotbal rezervat juniorilor. La categoria 2008 -Under 14, unde au participat 15 echipe, Scoala de Fotbal Otelul Galati, antrenor Bogdan Balaban a avut o evolutie foarte buna, reusind sa ocupe locul 2 in clasamentul final dupa ce a inregistrat rezultatele: 11-0 cu Viitorul Zimnicea, 7-0 cu CSS Medgidia, in grupa E, 7-0 cu Sparta Techirghiol, in sferturi, 4-0 cu Academia