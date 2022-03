Sergiu Stancu, antrenor CSM Arcada: Suntem bucurosi ca aducem Cupa la Galati!

Sala sporturilor Dumitru Popescu Colibasi din Brasov a gazduit sambata semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin. CSM Arcada Galati a intalnit in cea de-a doua semifinala pe SCMU Craiova. Asa cum se anticipa, partida a fost tensionata si viu disputata. Oltenii, cu veteranul Lica in prim plan au inceput bine si si-au adjudecat primul set. Echipa galateana condusa de Sergiu Stancu, a preluat initiativa si a obtinut victoria si calificarea in finala Cupei Romaniei. Setul patru a fost dramatic, ... citeste toata stirea