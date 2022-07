Sergiu Stancu, antrenor Romania: "Incepem pregatirile la Galati, ne dorim calificarea la Campionatul European"

Sala Polivalenta Dunarea are din nou oaspeti de onoare. Nationala de volei masculin a Romaniei condusa de Sergiu Stancu revine la Galati unde in perioada urmatoare se va pregati pentru calificarile la Campionatul European. "Luni vom incepe pregatirile pentru cel de-al 2-lea obiectiv al acestei veri, un obiectiv foarte important, si anume calificarea la Campionatul European. Cu siguranta, ne dorim aceasta calificare care sa confirme castigarea Silver League si promovarea in Golden League", ne-a ... citeste toata stirea