Siderurgistul Galati, vicecampioana Romaniei la badminton

Campionatul National pe Echipe Juniori Under 15 a avut loc la Bucuresti in sala CSS 6 in perioada 1-2 septembrie. Au fost 5 echipe la start si s-a jucat sistem grupa. Galatiul a fost reprezent la nivel inalt de Siderurgistul care a avut urmatoarele rezultate: 0-5 cu CSM Timisoara (lotul national U15 care va face deplasarea la Ibiza, Spania ca sa participe la Campionatul European U15 programat in perioada 21-24 septembrie. La CSM Timisoara a jucat si Irina Gherasim imprumutata pentru acest ... citeste toata stirea