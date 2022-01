Simona Halep a obtinut la Melbourne al 23-lea titlu din cariera

Tenismena Simona Halep a castigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-3. Halep (30 ani, 20 WTA), favorita 2, s-a impus dupa 74 minute, castigand primul sa titlu in Australia."Este o placere sa vorbesc din nou pe acest teren. Acum 2 ani am fost in aceasta pozitie, nu am castigat atunci, dar ma bucur enorm pentru acest moment. Felicitari, Veronika, pentru ... citeste toata stirea