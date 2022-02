Simona Halep: "Nu am sa-mi reprosez nimic, am fost super tare 7 ani, cand am fost in top 5"

Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 27 WTA, a declarat, marti, la intoarcerea in tara, ca nu are sa-si reproseze nimic dupa infrangerea in primul tur la turneul WTA 1.000 de la Doha (Qatar), fiind constienta ca a fost "super tare" timp de 7 ani, cand s-a aflat in top 5 mondial."Eu cred ca tot timpul se poate mai mult, asa gandesc eu zi de zi. Dar am jucat destul de slab ultimul meci, nu am simtit prea bine mingea, pentru ca a fost un vant puternic, dar si adversara a fost foarte agresiva. ... citeste toata stirea