Simona Halep se mentine pe 9 in clasamentul WTA

Romanca Simona Halep, care si-a incheiat prematur sezonul competitional, se mentine pe locul 9 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, in timp Ana Bogdan a urcat pe 46, pozitie care reprezinta cea mai buna clasare din cariera.Fata de saptamana trecuta, Ana a urcat sapte pozitii.Ana Bogdan, care pe 18 iulie ocupa locul 110 in lume, a progresat in clasament dupa rezultatele foarte bune din ultimele luni, incepute cu finala la Varsovia (WTA 250) si ... citeste toata stirea