Sporting a fost egalata din offside in prelungiri la Ianca, Unirea Branistea a pierdut la Aerostar dupa ce a deschis scorul

Liga a 3-a la fotbal a programat in weekend partidele celei de-a sasea etape din prima faza. Ambele echipe galatene care evolueza in seria a doua au jucat in deplasare. Sporting Liesti a intalnit pe Viitorul Ianca. Liestenii au dominat meciul, au condus cu 1-0 dupa reusita lui Al.Stan din min.71, au irosit si alte ocazii importante prin: Sevastian, Calin si Iordache si cum se intampla des ocaziile se razbuna, gazdele reusind sa egaleze in min.90+1 dintr-o pozitie suspecta de offside. Rezultat ... citeste toata stirea