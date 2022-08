Tenis: Patru romance vor evolua in calificari la US Open

Patru jucatoare romane de tenis, Ana Bogdan, Irina Bara, Alexandra Cadantu-Ignatik si Gabriela Lee, vor lua startul in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la New York.Ana Bogdan (29 ani, 65 WTA) este principala favorita a tabloului preliminar si va juca in primul tur contra germancei Anna-Lena Friedsam (28 ani, 207 WTA). Friedsam are 2-1 in meciurile directe, dupa ce a castigat ultima confruntare, in 2016, pe ... citeste toata stirea