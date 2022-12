Thriller pe gazon la Bacau: panterele negre de la FC Universitatea obtin calificarea in optimile Cupei Romaniei cu gol in minutul 90+3

Cupa Romaniei la fotbal feminin a programat miercuri majoritatea partidelor din faza 16-imilor. FC Universitatea Galati a jucat la Bacau cu Magura 2012. "Panterele negre" au obtinut o victorie dramatica, prima din acest sezon, dupa un meci thriller in care au condus cu 2-0, bacauancele au revenit spectaculos si au trecut in avantaj cu 3-2 si au inscris golul victoriei in min.90+3 prin Alina Cimpoies. Rezultat final: Magura 2012 Bacau - FC Universitatea Galati 3-4 (0-1).Pentru echipa galateana ... citeste toata stirea