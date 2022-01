Tigrii de la United revin in arena

Liga 1 la futsal se reia in weekend cand sunt programate partidele primei etape din turul suplimentar. United Galati va intalni sambata, 15 ianuarie, de la ora 12.00, la sala Polivalenta Dunarea, pe CFF Clujana Cluj Napoca. Un meci de 1 solist pe care tigrii lui Florin Ignat il vor folosi pentru as face reglajele in perspectiva meciurilor dificile cu contracandidatele la titlu: Autobergamo Deva, FK Odorheiu Secuiesc sau CFR 1933 Timisoara. "Va urma o perioada intensa, cu doua meciuri in luna ... citeste toata stirea