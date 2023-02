Traditia merge mai departe! Vointa Cudalbi a castigat trofeul la Cupa de Iarna Nicolae Rainea

Cea de-a 10-a editie a Cupei de Iarna Nicolae Rainea organizata ireprosabil de AJF Galati, presedinte Liviu Ciubotariu, si-a atins scopul si s-a bucurat de un real succes. La start s-au aliniat un numar record de echipe care activeaza in esaloanele inferioare din judetul Galati, Liga a 4-a si Liga a 5-a, 19. Final Four-ul a fost programat in sala Siderurgistul, in conditii optime, problema cu incalzirea fiind rezolvata in ultimul moment, cu participarea castigatoarelor zonale."A fost cea mai ... citeste toata stirea