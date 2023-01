Transfer de senzatie la campioana Romaniei, United Galati

Clubul sportiv United Galati a anuntat vineri la orele pranzului un transfer foarte important. Este vorba de Stefan Krstic, 29 ani, jucator cu prezente in Nationala Serbiei, care are certe calitati de golgeter si care a mai jucat in Romania pentru Dunarea Calarasi si CFR Timisoara. Stefan a marcat doua goluri in poarta campioanei Romaniei in toamna la partida care a avut loc in sala Danubius din Braila, United -CFR Timisoara, scor final: 5-4. "Inainte de toate, as vrea sa-i multumesc ... citeste toata stirea