Transfer la Otelul: Aurelian Babutan este noul manager sportiv

SC Otelul reia la sfarsitul saptamanii lupta pentru promovarea in esalonul secund. Cu 48 de ore inainte de primul joc oficial din 2022, gruparea ros-alb-albastra a parafat un transfer de data aceasta la nivelul staff-ului prin aducerea lui Aurelian Babutan pe postul de manager sportiv. "La propunerea lui Dorinel am venit la Otelul. Stiu unde am venit. Cunosc obiectivele clubului. Daca nu erau aceste obiective indraznete nu eram aici. Nu trebuie sa ne ascundem, cred cu tarie ca vom promova, cred ... citeste toata stirea