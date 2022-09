Tripla de aur la Campionatul Balcanic pentru galateanul Paul Gavanescu. Colegul Culai Voicu, dublu campion balcanic si medalie de bronz

La Salonic s-a desfasurat in weekend editia 2022 a Campionatului Balcanic de atletism Masters. Galatiul a fost reprezentat cu onoare de trei sportivi de la CSM Dunarea care au cucerit sase medalii: cinci medalii de aur si una de bronz.O performanta extraordinara a reusit galateanul Paul Gavanescu, legitimat la CSM Dunarea, antrenor Nicolae Ciocan, care a reusit sa cucereasca trei medalii de aur si titluri balcanice: la saritura in lungime cu 5,85 metri, personal best; triplusalt cu 12,72 metri, ... citeste toata stirea