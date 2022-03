Ucrainencele Maria si Lidia au fugit din calea razboiului si au venit sa joace pentru FC Universitatea Galati

FC Universitatea Galati, echipa care lupta pana la final pentru salvarea de retrogradare in esalonul secund de fotbal feminin, a dat la sfarsitul saptamanii trecute o lovitura de imagine. In ciuda situatiei dificile cu care se confrunta, presedintele-antrenor Gabriel Calinescu a adus la Galati doua jucatoare din Ucraina: Maria Ihorivna Barchan, 21 ani, atacant, si Lidia Valerievna Lashko, 25 ani, mijlocas, ambele jucand pentru Mariupol, formatie clasata pe locul 4 in prima liga din Ucraina. ... citeste toata stirea